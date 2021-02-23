23.02.2021 - 12:39 |
Makyajsız güzel Aslı Tandoğan
Oyuncu Aslı Tandoğan, oğlu Atlas ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Öğlen saatlerinde oğlu Atlas'la alışverişe çıkan Aslı Tandoğan, makyajsız sade güzelliğiyle dikkat çekti.
GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR
Güneşli havayı fırsat bilen Tandoğan, "Anne oğul biraz vakit geçirelim istedik. Havalarda artık düzelmeye başlamışken biraz dışarı çıkalım, temiz havanın tadını çıkaralım ve biraz da eksiklerimizi tamamlamak adına alışveriş yapalım istedik" açıklamasında bulundu.
KAMP PAYLAŞIMI
41 yaşındaki ünlü oyuncu, meslektaşı Pınar Altuğ ve Altuğ'un ailesi ile kampa gitmişti. İkilinin kamp macerasından kareler, sosyal medyada gündem olmuştu.