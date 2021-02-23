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23.02.2021 - 12:39 |

Makyajsız güzel Aslı Tandoğan

Oyuncu Aslı Tandoğan, oğlu Atlas ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Makyajsız güzel Aslı Tandoğan
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Öğlen saatlerinde oğlu Atlas'la alışverişe çıkan Aslı Tandoğan, makyajsız sade güzelliğiyle dikkat çekti.

Makyajsız güzel Aslı Tandoğan

GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR
Güneşli havayı fırsat bilen Tandoğan, "Anne oğul biraz vakit geçirelim istedik. Havalarda artık düzelmeye başlamışken biraz dışarı çıkalım, temiz havanın tadını çıkaralım ve biraz da eksiklerimizi tamamlamak adına alışveriş yapalım istedik" açıklamasında bulundu.

Makyajsız güzel Aslı Tandoğan

KAMP PAYLAŞIMI
41 yaşındaki ünlü oyuncu, meslektaşı Pınar Altuğ ve Altuğ'un ailesi ile kampa gitmişti. İkilinin kamp macerasından kareler, sosyal medyada gündem olmuştu.

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