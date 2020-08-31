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31.08.2020 - 12:19 |

Makyajsız güzel Çağla Demir

Oyuncu Çağla Demir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Makyajsız güzel Çağla Demir
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Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Çağla Demir, yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi. Güzel oyuncu, "Sezon öncesi oldukça fazla görüşmelerim oluyor. 'Neredeyse gün boyu senaryo okuyorum' diyebilirim. Fakat yaşanan süreç ve belirsizliklerde oldukça fazla. Sanırım biraz seçici birisiyim. Sadece ekranlarda olmak için bir projede yer almak istemiyorum. Hikayesine inandığım, uzun soluklu bir proje ile yeni sezonda tekrar ekranlarda olmayı ben de çok istiyorum." açıklamasında bulundu.

Hayranları, Çağla Demir'le hatıra fotoğrafı çektirip bir süre sohbet ettiler. Ayırca ünlü oyuncu, giydiği yazlık sade elbisesi ve makyajsız güzelliği ile göz kamaştırdı.

Makyajsız güzel Çağla Demir

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