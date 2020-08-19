‘Malazgirt 1071’e Külliye'de gala

Malazgirt Zaferi’ni beyaz perdeye taşıyan ‘Malazgirt 1071’ filminin galası, 25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Bitlis-Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek.

Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında 1071’de gerçekleşen ve Alp Arslan’ın zaferiyle sonuçlanan savaşı işleyen filmin çekimleri, yedi haftada tamamlandı. ‘Malazgirt 1071’ filmi Konya'da çekildi.

BÜTÇESİ 14 MİLYON TL

Öte yandan başrollerini Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran’ın paylaştığı film için 14 milyon TL bütçe harcandı.