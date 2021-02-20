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20.02.2021 - 07:00 |

Maldivler’den sevgilerle

Mazhar Alanson’un modacı eşi Biricik Suden, pandemi dönemindeki soğuk kış günlerine bir mola deyip, soluğu Maldivler’de aldı…

Maldivler’den sevgilerle
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Mazhar Alanson’un modacı eşi Biricik Suden, pandemi dönemindeki soğuk kış günlerine bir mola deyip, soluğu Maldivler’de aldı…Büyüklerin “Tebdilimekânda
ferahlık vardır” sözünden yola çıkan tasarımcı, keyifli geçen ve dinlenme fırsatı bulduğu tatilinden, denizin tadını çıkardığı, akşamları da doyasıya eğlendiği görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran yorum!Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına devam ediliyor. Aşı olanlardan biri de Nilüfer'di. Aşı olduğu anı sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcıya, takipçisinden şaşırtan bir mesaj geldi.
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Cadde Yazarları

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