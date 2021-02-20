Maldivler’den sevgilerle

Mazhar Alanson’un modacı eşi Biricik Suden, pandemi dönemindeki soğuk kış günlerine bir mola deyip, soluğu Maldivler’de aldı…Büyüklerin “Tebdilimekânda

ferahlık vardır” sözünden yola çıkan tasarımcı, keyifli geçen ve dinlenme fırsatı bulduğu tatilinden, denizin tadını çıkardığı, akşamları da doyasıya eğlendiği görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.