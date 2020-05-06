Mangal vakti

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Nuh Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Çuhacı ve eşi Zeynep Çuhacı, Çekmeköy’deki evlerinin bahçesinde güzel havayı fırsat bilip, bahçede mangal yaptı. “Koronalı günlerde çoluk çocuk eve tıkıldık, hiç olmazsa bahçemizde nefes alalım” diyen Rahmi Çuhacı, mangal başındaki hünerleriyle sevenlerinden tam not aldı.