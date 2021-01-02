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02.01.2021 - 12:21 |

'Maraşlı' dizisinin yayın tarihi belli oldu

ATV'nin başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı yeni dizisi 'Maraşlı'nın yayın tarihi açıklandı.

'Maraşlı' dizisinin yayın tarihi belli oldu
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Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı yönetmenliğini ise Kudret Sabancı üstlendiği 'Maraşlı' dizisinin başlayacağı tarih belli oldu.

Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un, kadrosunda Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar'ın yer aldığı Maraşlı dizisi 1. bölümüyle 11 Ocak Pazartesi akşamı ATV'de yayınlanacak.

'MARAŞLI' DİZİSİNİN KONUSU NE?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

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