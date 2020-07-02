MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Mark Wahlberg: Her şeye alerjim var
02.07.2020 - 11:43 |

Mark Wahlberg: Her şeye alerjim var

Oyuncu Mark Wahlberg, 49 yaşında her şeye alerjisi olduğunu öğrendi ve sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 'Neredeyse her şeye alerjik olduğumun farkına varmam sadece 49 yılımı aldı' dedi.

Mark Wahlberg: Her şeye alerjim var
ABONE OL

Ünlü oyuncu Mark Wahlberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, birçok maddeye alerjisi olduğunu belirtti. Sırtının fotoğrafını takipçilerine gösteren Hollywood yıldızı, şikayetleri üzerine doktora gittiğini ve yapılan testler sonucunda her şeye alerjisi olduğunu öğrendiğini söyledi. Wahlberg “Neredeyse her şeye alerjik olduğumun farkına varmam sadece 49 yılımı aldı” dedi.

ABD’li oyuncuya yorum yapanlar arasında ünlü oyuncu Chris Pratt de yer aldı. Pratt, “Doktor değilim, ancak iğnelerin yapıldığı yerlerin yanındaki iltihaplanmaya bakılırsa iğnelerle delinmeye karşı alerjiniz var” dedi. 

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşulduOyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu takipçilerini güldürdü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi sezon finali yaptı

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi sezon finali yaptı

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşuldu

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşuldu

Defne Samyeli'den ev sahibine 50 bin TL'lik dava!

Defne Samyeli'den ev sahibine 50 bin TL'lik dava!

Hazer Amani işinin başına döndü

Hazer Amani işinin başına döndü

Sıradaki Haber