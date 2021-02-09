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09.02.2021 - 07:00 |

Marka yüzü oldu

Nil Karaibrahimgil, Türkiye’nin hijyenik ürünler alanındaki yenilikçi markası Sleepy’nin yüzü oldu.

Marka yüzü oldu
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Klip tarzında olan reklam filminde sanatçı, bestelediği müzik eşliğinde farklı karakterleri canlandırarak değişimin getirdiği mutluluğu yansıtıyor. Kampanya, yenilenmenin verdiği yaşam enerjisine inanan tüm kadınları değişime davet ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.
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Cadde Yazarları

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