06.09.2020 - 10:23 | | EMRAH AKÇAAY
Martin Skrtel, Bebek'te görüntülendi
Başakşehir Futbol Kulübü'yle şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzatan futbolcu Martin Skrtel, önceki akşam eşi Barbora Skrtelova ve arkadaşlarıyla Bebek'teydi.
Bir mekanda akşam yemeği yiyen Slovak futbolcu, mekan çıkışı görüntülendi. VIP aracıyla Bebek'ten ayrılan futbolcu ve eşi, kendisini görüntüleyen muhabirlere Türkçe olarak "İyi akşamlar" dedi.
Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Martin Skrtel, pandemi öncesi sık sık alışveriş merkezlerinde objektiflere yansıyordu.