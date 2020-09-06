Martin Skrtel, Bebek'te görüntülendi

Bir mekanda akşam yemeği yiyen Slovak futbolcu, mekan çıkışı görüntülendi. VIP aracıyla Bebek'ten ayrılan futbolcu ve eşi, kendisini görüntüleyen muhabirlere Türkçe olarak "İyi akşamlar" dedi.

Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Martin Skrtel, pandemi öncesi sık sık alışveriş merkezlerinde objektiflere yansıyordu.