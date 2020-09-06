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06.09.2020 - 10:23 | | EMRAH AKÇAAY

Martin Skrtel, Bebek'te görüntülendi

Başakşehir Futbol Kulübü'yle şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzatan futbolcu Martin Skrtel, önceki akşam eşi Barbora Skrtelova ve arkadaşlarıyla Bebek'teydi.

Martin Skrtel, Bebek'te görüntülendi
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Bir mekanda akşam yemeği yiyen Slovak futbolcu, mekan çıkışı görüntülendi. VIP aracıyla Bebek'ten ayrılan futbolcu ve eşi, kendisini görüntüleyen muhabirlere Türkçe olarak "İyi akşamlar" dedi. 

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Martin Skrtel alışverişte

Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Martin Skrtel, pandemi öncesi sık sık alışveriş merkezlerinde objektiflere yansıyordu.

Martin Skrtel, Bebekte görüntülendi

    6 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni6 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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