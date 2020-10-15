‘Masalları seviyorum’

Şükrü Özyıldız, Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘La Fonten Orman Mahkemesinde’ isimli oyununun ‘podcast’ uyarlamasının seslendirmesini yaptı. Oyuncu, “Projede kendim yer almak istedim. Bu, çocuklara çevre sevgisini aşılayan ve benim de çok sevdiğim bir hikaye. Masalları ve fantastik hikayeleri seviyorum” dedi.