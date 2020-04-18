18.04.2020 - 07:00 |
‘Masanızda çalışın’
Prof. Dr. Tolga Aydoğ, evde çalışanlara tavsiyeler verdi: “Mutlaka masanızda çalışın. Aksi halde omurga, kollar, dizler ve kalçalar kötü yük dağılımının etkisiyle daha çok ağrıyacaktır.”
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.