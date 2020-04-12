12.04.2020 - 07:00 |
Maskesiz çıkmıyor!
Julia Roberts, önceki gün Malibu’da objektiflere takıldı.
Market alışverişi yaptıktan sonra otopark alanında görüntülenen Oscar ödüllü oyuncu, maske ve eldivenleriyle dikkat çekti. Karantina günlerini evinde geçiren Roberts, hızlı adımlarla aracına ilerledi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.