MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Maskesiz dolaştı
21.02.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Maskesiz dolaştı

Çocukları Yavuz ve Yaman’la koronavirüse yakalanan Emina Jahovic, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.

Maskesiz dolaştı
ABONE OL

Çocukları Yavuz ve Yaman’la koronavirüse yakalanan Emina Jahovic, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Karantina sürecini yeni dolduran şarkıcının, maske takmadığı görüldü. Jahovic, “Şu anda maskem yok. Yeni toparlandım ve çok hastaydım. Biraz yürüyüşe çıktım. Çocuklarla kendimizi iyi hissetmiyoruz, toparlanmamız lazım” şeklinde konuştu.

20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'dan Zorbay Küçük’e büyük tepki!

Son dakika - Galatasaray'dan Zorbay Küçük’e büyük tepki!

Son dakika - Kortların yeni kraliçesi Naomi Osaka!

Son dakika - Kortların yeni kraliçesi Naomi Osaka!

Fenerbahçe'de toplantı! ‘Mücadeleyi bırakmayın’

Fenerbahçe'de toplantı! ‘Mücadeleyi bırakmayın’

Son dakika - Cenk Tosun'u forma hırsı ve ağır zemin yaktı!

Son dakika - Cenk Tosun'u forma hırsı ve ağır zemin yaktı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet