Maskesiz dolaştı

Çocukları Yavuz ve Yaman’la koronavirüse yakalanan Emina Jahovic, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Karantina sürecini yeni dolduran şarkıcının, maske takmadığı görüldü. Jahovic, “Şu anda maskem yok. Yeni toparlandım ve çok hastaydım. Biraz yürüyüşe çıktım. Çocuklarla kendimizi iyi hissetmiyoruz, toparlanmamız lazım” şeklinde konuştu.



