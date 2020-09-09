MasterChef 2020'de 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? MasterChef'te dokunulmaz kim oldu?

MasterChef 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen Mavi ve Kırmızı takımın mücadelesinde Şefler yarışmacılardan esnaf lokantası lezzetlerini yapmalarını istedi. 7 kors yemek istenilen MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylamada 6 tabak sonucunda 2-2'lik skor oluşurken kazanan takımı yine tatlı belirledi. Fırın sütlacı en güzel yapan takım olan Kırmızı takım bu haftanın ilk dokunulmazlık ödülünün de sahibi oldu.

Esra Tokelli'nin Mavi takım kaptanı olduğu MasterChef 2020'de kendi içlerinde oynadıkları dokunulmazlık oyununu kazanan isim ise Berker oldu. Berker tadım kaşığı hatası yapan Duygu'nun ismini verdi?

MASTERCHEF'TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'de bireysel olarak Mavi takımda en güzel yemeği yaparak şeflerin önüne koyan Berker oldu. Berker bu hafta yapılan esnaf lokantası lezzetleri arasında Duygu'ya verilen Ezogelin çorbasında tadım kaşığuı hatası yapması nedeniyle ilk eleme adayı olarak Duygu'nun adını verdi.

Mavi takım arasında yapılan oylama sonucunda Emir 4 Ebru 4 ve Furkan 4 oy alırken eleme potasına gidecek olan ikinci ismi belirleyecek olan kaptan oldu. Esra yaptığı ilk oylamada Emir ve Ebru'nun adını yazdığını belirterek Furkan'ı potaya gönderdi. Böylelikle MasterChef 2020'de haftanın 1. ve 2. eleme adayları belli oldu.