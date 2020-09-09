MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef 2020'de 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? MasterChef'te dokunulmaz kim oldu?
09.09.2020 - 07:28 |

MasterChef 2020'de 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? MasterChef'te dokunulmaz kim oldu?

MasterChef 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Esra Tokelli'nin Mavi Takım, Arem Yüce'nin Kırmızı takım kaptanı olduğu haftada ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. MasterChef 2020'de şefler yarışmacılardan esnaf lokantası lezzetlerini istedi. 7 Tabak yemek istenen dokunulmazlık oyununu kazanan takım Arem'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı takım oldu. Peki MasterChef 2020'de 1. ve 2. eleme adayları kimler oldu?

MasterChef 2020'de 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? MasterChef'te dokunulmaz kim oldu?
ABONE OL

MasterChef 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen Mavi ve Kırmızı takımın mücadelesinde Şefler yarışmacılardan esnaf lokantası lezzetlerini yapmalarını istedi. 7 kors yemek istenilen MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylamada 6 tabak sonucunda 2-2'lik skor oluşurken kazanan takımı yine tatlı belirledi. Fırın sütlacı en güzel yapan takım olan Kırmızı takım bu haftanın ilk dokunulmazlık ödülünün de sahibi oldu.

Esra Tokelli'nin Mavi takım kaptanı olduğu MasterChef 2020'de kendi içlerinde oynadıkları dokunulmazlık oyununu kazanan isim ise Berker oldu. Berker tadım kaşığı hatası yapan Duygu'nun ismini verdi?

MASTERCHEF'TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'de bireysel olarak Mavi takımda en güzel yemeği yaparak şeflerin önüne koyan Berker oldu. Berker bu hafta yapılan esnaf lokantası lezzetleri arasında Duygu'ya verilen Ezogelin çorbasında tadım kaşığuı hatası yapması nedeniyle ilk eleme adayı olarak Duygu'nun adını verdi.

Mavi takım arasında yapılan oylama sonucunda Emir 4 Ebru 4 ve Furkan 4 oy alırken eleme potasına gidecek olan ikinci ismi belirleyecek olan kaptan oldu. Esra yaptığı ilk oylamada Emir ve Ebru'nun adını yazdığını belirterek Furkan'ı potaya gönderdi. Böylelikle MasterChef 2020'de haftanın 1. ve 2. eleme adayları belli oldu.

 

Tuğba Ekinci: Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecekSon şarkısını duyurmak için sosyal medyadan kalça fotoğrafı paylaşan Tuğba Ekinci, son olarak bikinili videosunu yayınladı. Ekinci, ""Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek. Varsa daha iyisi gösterin” ifadelerini kullandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kanal D’de yeni sezon

Kanal D’de yeni sezon

Megastar’dan anlamlı davet

Megastar’dan anlamlı davet

Detoks zamanı

Detoks zamanı

Uzlaşma olmadı

Uzlaşma olmadı

Sıradaki Haber