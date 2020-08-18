MasterChef 2020'de ilk mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyuununu kim kazandı? MasterChef'te son 16'ya kalan isimler...

MasterChef 2020'de dün akşam ekrana gelen son bölümde ilk kaptanlık oyunu oynandı. Bu yıl rekor başvuru sayısına ulaşan MasterChef 2020'de son 16'ya kalan isimlerin belirlenmesinin ardından ilk kaptanlık oyunu oynandı. Şefler son 16'ya kalan yarışmacılardan 25 adet Tulumba tatlısı yapmalarını istedi. Yarışmanın sonunda 7 isim tabaklarını bitiremezken kalan 9 yarışmacı ise şeflerin istediği gibi bir Tulumba çıkaramasa da tabaklarını tamamladıkları için değerlendirmeye alındı.

MASTERCHEF'TE İLK MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef 2020'de ilk mavi takım kaptanı Tanya Kilitkayalı oldu. Tanya kendisine rakip olarak Kırmızı takım kaptanlığına Ayyüce'yi seçti.

MAVİ TAKIMDA HANGİ İSİMLER VAR?

Mavi takımda Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir yer alıyor. Mavi takımın kaptanı Tanya oldu.

KIRMIZI TAKIMDA HANGİ İSİMLER VAR?

Ayyüce, Serhat, Duygu, Barbaros, Uğur, Furkan, Sedat, Celal yer alıyor. Kırmızı takımın kaptanı Ayyüce oldu.