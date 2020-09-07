MasterChef Arem kimdir? Arem Yüce kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef 2020'ye bu akşam katılacak olan isim Arem Yüce! Son 16'ya kalabilmek için final turlarında büyük emek veren isimler arasında yer alan MasterChef Arem bu hafta Gülşah'ın yarışmaya veda etmesinin ardından yedeklerden yarışmaya dahil olan isim oldu. Yarışmada yaptığı yemeklere film isimleri vermeyi çok sevdiğini ifade eden Arem Yüce, MasterChef 2020'ye Diyarbakır'dan katılıyor. İşletmeci olan Arem Yüce, yemek yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu ifade ediyor.

MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR?

Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. "Yemek yapmak benim için bir tutku" diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğinin altını çizdi.

Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyleyen Arem Yüce, aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye’de tamamlamaya geldiğini belirtiyor...

SON 16'YA KALAN SON İSMİN BELİRLENECEĞİ OYUNDA EBRU'YA KAYBETMİŞTİ!

MasterChef 2020'de son 16'ya kalan son yarışmacının belirleneceği oyunda yarışan 6 isim arasında son ikiye kalan Arem, yemeği en iyi yapan ikinci isim olmuş birinci olan Ebru son 16'ya adını yazdırırken Arem yarışmaya veda etmişti.