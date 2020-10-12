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12.10.2020 - 15:19 |

Masterchef Barbaros kimdir? Masterchef Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef'in yeni bölümü bu akşam izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm fragmanında Barbaros'un kovboy şapkası dikkat çekti. Masterchef'in öne çıkan yarışmacılardan olan Barbaros'un yaşamı merak konusu. Peki Masterchef Barbaros kimdir?

Masterchef Barbaros kimdir? Masterchef Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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Masterchef'te yarışmacıların kıyasıya rekabeti devam ediyor. Bugün yayınlanacak bölümde yarışmacılar kaptanlık için yarışacaklar. Barbaros, Masterchef'in dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Peki Masterchef Barbaros kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR

Samsun’un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi’ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum’da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef’e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.

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    Cadde Yazarları

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