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11.08.2020 - 17:28 |

Masterchef Barbaros kimdir, ne iş yapıyor? Masterchef Barbaros Yoloğlu kaç yaşında?

Masterchef Türkiye'de final turunun ikinci ekibinin yarışı dün ekranlara gelmeye başladı. Masterchef Türkiye'de ana kadroya giren 9 isim Barbaros Yoloğlu oldu. Masterchef Barbaros'un hayatı ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Masterchef Barbaros'un yaşamı...

Masterchef Barbaros kimdir, ne iş yapıyor? Masterchef Barbaros Yoloğlu kaç yaşında?
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Somer Sivrioğlu, Danillo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturuyor. Masterchef Türkiye'nin 16 yarışmacısından biri ise Barbaros Yoloğlu oldu. Peki Masterchef Barbaros kimdir?

MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

Masterchef Türkiye'de yarışan Barbaros Yoloğlu 26 yaşında. Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barbaros Yoloğlu, özellikle de mutfakta et ürünlerinde iyi olduğunu vurgularken; her konuda iyi olduğunun da ayrıca altını çizdi.

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