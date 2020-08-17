MasterChef Berk İlter kimdir, kaç yaşında? Berk İlter aslen nereli?

Berk İlter, MasterChef 2020 kadrosunda son 16'ya kalmayı başaran isimler arasında yer alıyor. Bu sezon rekor başvurunun yapıldığı MasterChef 2020'de düzenlenen iki final turundan 8'er yarışmacı adını son 16'ya yazdırmayı başardı. MasterChef ikinci final turunda adını son 16'ya 11. yazdıran isim olan Berk İlter genç yaşına rağmen yaptıkları yemekler ile adından söz ettirmeyi başardı. Peki MasterChef Berk İlter kimdir?

BERK İLTER KİMDİR?

Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye’nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.