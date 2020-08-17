Masterchef Cemre kimdir? Masterchef şampiyonu Cemre Uyanık kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef final turunda ana kadroda yarışacak 16 isim belirlendi. Masterchef'in 28.bölüm fragmanında Masterchef geçen sezonda yarışan isimler yer aldı. Masterchef 2019 şampiyonu ise Cemre Uyanık olmuştu. Peki Masterchef Cemre kimdir?

MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU CEMRE UYANIK KİMDİR?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında doğdu. Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.

MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.