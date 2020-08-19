MasterChef Duygu kaç yaşında, boyu kaç, nereli? MasterChef Duygu kimi söyledi?

TV8 kanalının büyük beğeniyle izlenilen yarışması MasterChef Türkiye'de ilk haftanın ilk kaptanı Tanya oldu ve karşı takımın kaptanını Ayyüce olarak belirledi. Mavi takımı Tanya temsil ederken, kırmızı takımı Ayyüce temsil etmeye devam ediyor. Dün akşam oynanan takım oyunun Mavi takım kazandı ve kırmızı takım bireysel olarak yarıştı. Bireysel mücadelede dokunulmazlığı Duygu kazandı ve ilk eleme adayını belirledi. Peki Masterchef Duygu kimi söyledi?

MASTERCHEF DUYGU KİMİ SÖYLEDİ?

Dokunulmazlığı kazanan Duygu, ilk eleme adayı olarak Celal'i seçti.

MASTERCHEF TÜRKİYE DUYGU KİMDİR?

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim oldu.