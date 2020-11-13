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13.11.2020 - 00:56 |

Masterchef eleme adayıları kimler? Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takımda yarışmacılar teke tek düelloya çıktı. Oyun sonrası eleme adayı da belli oldu. İşte dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı...

Masterchef eleme adayıları kimler? Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
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MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmada heyecan bir an olsun azalmadı. Takımlar teke tek yarışırken en iyi menüyü yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlıkta eleme adayı olamamk için mücadele verdi. Daha sonra yapılan oylamada ise bir kişi eleme potasına girdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı takım mücadeleyi kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı ise Uğur kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası Kırmızı takım yarışmacıları eleme adayını belirlemek için oy verdiler. En çok oyu alan ise Barbaros oldu. Böylelikle Barbaros eleme adayı seçildi. 

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    Cadde Yazarları

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