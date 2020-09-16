Masterchef eleme adayları kim oldu? 15 Eylül Masterchef'te eleme potasına kimler girdi?

Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün ekranlara geldi. Masterchef'te dokunulmazlık oyunu kazanan tarafının Kırmızı takım olması ile birlikte Mavi takım eleme potasına isimler gönderdi. Peki 15 Eylül'de Masterchef eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım kendi içerisinde bir dokunulmazlık oyununu oynadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ise Duygu oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Duygu eleme potasına ilk olarak Serhat'ı gönderdi. Mavi takım kendisi içerisinde bir oylama gerçekleştirdi. Oylamanın sonucunda Özgül ve Celal 7'şer oy olarak berabere kaldılar. Yaşanan eşitlik üzerine eleme potasına gidecek isim için Mavi takımın kaptanı Furkan karar verdi. Furkan, eleme potasına ikinci olarak Özgül'ü gönderdi.