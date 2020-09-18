MasterChef eleme adayları kimler? (17 Eylül) MasterChef dokunulmazlığı hangi takım ve kim kazandı?

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam etti. 58. yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti ve ardından haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?



MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun Mavi Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Kırmızı Takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasını kazanan isim ise Eray oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de Mavi Takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray , ilk eleme adayı olarak Sefa'nın ismini verdi. Mavi takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Özgül seçildi. Böylece MasterChef'te eleme adayları Sefa ve Selin oldu.



İŞTE HAFTANIN ELEME ADAYLARI



MasterChef'te bu hafta Mavi Takımdan Serhat ve Özgül, Kırmızı Takımdan ise Sefa ve Selin eleme adayları oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI



Mavi takım kimler var?



Furkan (Kaptan), Emir, Serhat, Esra, Özgül, Duygu, Celal, Uğur

Kırmızı takımda kimler var?



Selin (Kaptan), Barbaros, Berker, Tanya, Ayyüce, Sefa, Ebru, Eray