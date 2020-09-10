10.09.2020 - 09:22 |
Masterchef eleme adayları kimler? 9 Eylül Masterchef eleme potasına kimler girdi?
Masterchef eleme adayları dün yayınlanan bölümde belli oldu. Bu hafta Masterchef'in ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım katbetti. Elemem potasına giden ilk iki isim ise Duygu ve Furkan olmuştu. Dün ise 2 isim daha eleme potasına girdi. Peki 9 Eylül Masterchef eleme adayları kimler oldu?
Masterchef'te rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için yarışıyor. Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde ise dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf dün Mavi takım oldu. Peki 9 Eylül Masterchef eleme adayları kimler oldu?
9 EYLÜL MASTERCHEF ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?
Masterchef'te dün dokunulmazlık oyununu Mavi takım kaybetti. Dokunulmazlığı alan Emir, eleme potasına ise Ebru'yu gönderdi. Mavi takım içerisinde gerçekleşen oylama sonucunda dün yayınlanan bölümde potaya giden ikinci isim ise Ayyüce oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Duygu
Furkan
Ebru
Ayyüce