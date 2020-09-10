Masterchef eleme adayları kimler? 9 Eylül Masterchef eleme potasına kimler girdi?

Masterchef'te rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için yarışıyor. Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde ise dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf dün Mavi takım oldu. Peki 9 Eylül Masterchef eleme adayları kimler oldu?

9 EYLÜL MASTERCHEF ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?

Masterchef'te dün dokunulmazlık oyununu Mavi takım kaybetti. Dokunulmazlığı alan Emir, eleme potasına ise Ebru'yu gönderdi. Mavi takım içerisinde gerçekleşen oylama sonucunda dün yayınlanan bölümde potaya giden ikinci isim ise Ayyüce oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Duygu

Furkan

Ebru

Ayyüce