MasterChef eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'in yeni haftasında mavi ve kırmızı takım farklı farklı çorbalar yaparak dokunulmazlık oyununda mücadele verdiler. Yapılan çorbaları jüri değil, mavi ve kırmızı takımdan 2'şer kişi oyladılar. Ve kazanan takım belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

4 yarışmacının tadım yaptığı yarışmada kazanan takım maviler oldu. Şimdi kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynuyor.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynuyor. 1 kişi bireysel dokunulmazlığı kazanıp bir kişiyi eleme potasına yollayacak. Daha sonra diğer yarışmacılar isim yazarak bir kişiyi daha potaya sokacak.