Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef yeni bölümünde yine bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Dış mekan bu sefer 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Çanakkale olarak seçildi. Yarışmacılar yemeklerini yaptı misafirler ise oylarını kullandı. Şimdi, Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları soruluyor.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Şef Danilo Zanna, misafirlerin kullandığı oyları tek tek açıkladı. Heyecanın doruğa çıktığı bu anlarda Mavi takım 30-15 dokunulmazlık oyununu kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Mavi takımın yarışmayı kazanmasının ardından kırmızı takımdan 4 kişi bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlık oyunundan Emir galip çıktı ve Furkan'ın ismini verdi. Takımın yaptığı oylama sonrası ise Barbaros 4. eleme adayı oldu. Daha önce Serhat ve Tanya eleme adayı olmuştu.