MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim kaybetti?

MasterChef'in bu akşam 52. bölümü ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu yapıldı. Bu gelişmenin hemen ardından yarışmayı hangi takımın kazandığı araştırılmaya başlandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yarışmacılar bu hafta silivrideydi. İki takım da ellerinden geleni yaptılar ve misafirlere menü hazırladılar. Oyun sonunda kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım böylelikle bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar...

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda kırmızı takım galip çıkmıştı. Mavi takımda Furkan, Ebru, Duygu ve Ayyüce eleme adayları seçildi. Bugün kırmızı takımdan iki kişi daha eleme potasına girecek.

ESRA RAHATSIZLANDI

Bu akşam Mavi takımın kaptanı Esra Tokelli oylama sırasında kendini kötü hissetti ve kenarda dinlendi. Daha sonra kendine gelen Esra bunun nedeninin güneşten olabileceğini belirti.