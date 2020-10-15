Masterchef eleme adayları kimler oldu? 15 Ekim Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'in 15 Ekim'de yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Mavi takımdan iki yarışmacı haftanın eleme potasına gidecek. Masterchef'te 3.ve 4.eleme adaylarının kimler olacağı merak konusu. Peki 15 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Ekim'de yayınlanan bölümde en iyi İspanyol yemeklerini yapan Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE 3.VE4.ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?

Masterchef 3.ve 4. eleme adayı henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberde yer alacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Didem

Özgül