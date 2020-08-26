MasterChef eleme adayları kimler oldu? (25 Ağustos) MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim hangi takım oldu?

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam etti. İşte büyük bir merakla araştırılan MasterChef Türkiye'de bu akşam yaşananlar...

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun Kırmızı Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Mavi Takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasını kazanan isim ise Gülşah oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de Mavi Takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Gülşah, ilk eleme adayı olarak Emir'in ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Ayyüce seçildi. Böylece MasterChef'te eleme adayları Emir ve Ayyüce oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI



Mavi Takım: Uğur (Kaptan), Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray oldu.

Kırmızı takım: Özgül (Kaptan), Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa oldu.