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26.08.2020 - 00:42 |

MasterChef eleme adayları kimler oldu? (25 Ağustos) MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim hangi takım oldu?

TV8'in her sezonu büyük bir merakla izlenen MasterChef Türkiye'de 2. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 35. yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti ve ardından ilk eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

MasterChef eleme adayları kimler oldu? (25 Ağustos) MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim hangi takım oldu?
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TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam etti. İşte büyük bir merakla araştırılan MasterChef Türkiye'de bu akşam yaşananlar...

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun Kırmızı Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Mavi Takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasını kazanan isim ise Gülşah oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de Mavi Takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Gülşah, ilk eleme adayı olarak Emir'in ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Ayyüce seçildi. Böylece MasterChef'te eleme adayları Emir ve Ayyüce oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım: Uğur (Kaptan), Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray oldu.

Kırmızı takım: Özgül (Kaptan), Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa oldu.

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