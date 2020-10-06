Masterchef eleme adayları kimler oldu (1.ve 2.eleme adayı)? 6 Ekim Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef Türkiye'de Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için rekabet ettiler. Masterchef'te yarışmacılar 6 Ekim tarihli yayında döner yaptılar. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyununda yarışıyorlar. Peki 6 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Mavi takım oldu.

MASTERCHEF DONULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Sefa, dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

Bu hafta Masterchef'te 1.eleme adayı Serhat oldu.