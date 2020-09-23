Masterchef eleme adayları kimler, potaya kimler girdi? 22 Eylül Masterchef'te kim kazandı, dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı?

Masterchef eleme adayları belli oldu. Masterchef'te takımlar salah balıkçı konsepti ile yemek hazırladılar. Jüri üyelerinin tadımı sonrasında ise dokunulmazlık oyununu Uğur'un kaptanlığını yaptığı Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise kendi içerisinde bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Peki Masterchef eleme adayları kimler oldu 22 Eylül?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı takım dün akşam kaybeden taraf oldu. Kırmızı takım içerisinde oynanan dokunulmazlığı ise kazanan Emir oldu. Emir, eleme adayı olarak Özgül'ün ismini verdi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Kırmızı takım kendi içerisinde bir oylama gerçekleştirdi. Oylama sonucunda eleme adayı olarak potaya giden 2.isim ise Esra oldu.

Bu haftanın ilk 2 eleme adayı Özgül ve Esra oldu.