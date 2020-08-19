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19.08.2020 - 21:18 |

MasterChef Eray kimdir? Eray Aksungur kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

TV8'in fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de son 16'da yer alan isimlerden biri de Eray Aksungur oldu. Daha önce Lezzet Akamedisi'nde yarışarak ekranlarda boy gösteren MasterChef Eray ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

MasterChef Eray kimdir? Eray Aksungur kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
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3. sezonuyla da büyük bir ilgi gören sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de adını son 16'ya yazdırmayı başaran isimlerden biri olan Eray Aksungur , son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri oldu. Peki MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların cevapları...

ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı.

Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.

Yarışmacı adaylarından Eray Aksungur, jüri üyesi Danilo Şef'in tanıdığı çıkınca ortaya eğlenceli dakikalar yaşandı. Stüdyoya giren Eray Aksungur'u gören Danilo Zanna şaşkınlık yaşadı. Zanna, "Eray ile farklı bir programda birlikteydik. Orada yarışmıştı" dedi.

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Cadde Yazarları

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