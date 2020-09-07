MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? Esra Tokelli aslen nereli?

MasterChef 2020 kadrosunda yer alan isimler arasında olan Esra Tokelli kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu haftanın kaptanlık oyununda Menemen yapacak olan 16 isimden biri Mavi takımın kaptanı olacak. Türk Mutfağındaki bilgisi nedeniyle seçilen kaptanlar arasında ilk sıralara takımlara dahil olan Esra Tokelli, ilk hafta potada kalmıştı. Potada Celal, Sedat ile birlikte yarışan Esra Tokelli Sedat'tan iyi bir tabak sunarak yarışmada kalmayı başarmıştı.

İşte MasterChef Esra hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul’da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.