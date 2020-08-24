MasterChef Gülşah Suna kimdir? Gülşah Suna kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Gülşah Suna kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yemek konusunda profesyonel olmayan Gülşah Suna son 16 kadrosuna katılmayı başarmıştı. Yarışmanın duygusal isimleri arasında yer alan Gülşah Suna geçtiğimiz hafta Mavi takım kadrosunda yer almış. Son seçilen yarışmacılardan olması nedeniyle arkadaşlarına sitem etmişti. Gülşah'ın söylemleri Ayyüce ve Serhat tarafından yanlış anlaşılmış stüdyoda kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.

MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA KİMDİR?

10 Ekim 1992’de doğan Gülşah Suna, Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. Terazi burcu olduğunu söyleyen Gülşah Suna, tek çocuktur.

İlkokul eğitimine Hezarfen Ahmet Çelebi’de başlayıp ailesinin işi nedeniyle Kartal/Uğurmumcu’ya taşınan Gülşah, üniversite eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde MYO Atçılık ve Antrenörlüğü üzerine almış; üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye’de belli hipodromlarda antrenörlük yapmasının ardından Pegasus Havayolları’nda 4 yıl yer işletme hostesi olarak çalışmıştır.

MasterChef’e başvurduğunda işsizlik sürecinde olduğunu söyleyen Gülşah, programa kabul edildikten sonra iş aramayı bırakıp programa hazırlandığını ifade ederken; profesyonel olarak herhangi bir aşçılık tecrübesi olmadığının altını çizmektedir.

Hobi olarak arkadaşlarına ve ailesine yemek yaptığını; ailesi hep çalıştığı için ilkokuldan bu yana mutfağa girmek zorunda kaldığını belirten Gülşah Suna, mutfak aşkını içinde taşıdığını; at binmeyi, seyahat etmeyi, alışveriş yapmayı, film izlemeyi çok sevdiğini söylemek ile birikte, yüksek ses ile ciddi kavgaların en büyük fobisi olduğunu belirtmektedir.