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13.10.2020 - 07:56 |

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı, Uğur mu Sefa mı? İşte 12 Ekim Masterchef yeni takımları...

Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Dün tavuk ile en iyi tabağı yapan Uğur, bu hafta Mavi takımın kaptanı oldu. Uğur, Kırmızı takım kaptanı olarak ise Sefa'yı seçti. İki isim avantaj fırsatı için kıyasıya rekabet ettiler. Peki 12 Ekim Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı?

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı, Uğur mu Sefa mı? İşte 12 Ekim Masterchef yeni takımları...
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Masterchef'te kaptanlık düellosunu kazanan isim izleyiciler tarafından merak konusu. 12 Ekim tarihinde yayınlanan Masterchef'te Mavi takım kaptanı Uğur ve Kırmızı takım kaptanı Sefa düelloda karşı karşıya geldiler. En iyi lahana sarmasını yapan isim düelloyu kazandı. Peki 12 Ekim Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? İşte yeni takımlar...

12 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Uğur ve Sefa'nın kaptanlık düellosu yarışında kazanan taraf Uğur oldu.

MAVİ TAKIM

Uğur

Furkan

Emir

Esra

Tanya

Berker

Ebru

KIRMIZI TAKIM

Sefa

Barbaros

Serhat

Eray

Ayyüce

Özgül

Didem

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