MasterChef'in 66. bölümü bu akşam ekrana geldi. Yeni bölümde yarışmacılar lahmacun yapıp Mavi takım kaptanlığını almak için ellerinden geleni yaptılar.. Şimdi yarışmayı ilgiyle takip edenler MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kimlerden oluşuyor? sorusunu soruyor.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

16 yarışmacı lahmacunlarını yaptılar ve jüriye sundular... Üç kişinin lahmacunu beğenildi. Esra, Serhat ve Berker'den kaptanlığı kazanan isim Serhat oldu.