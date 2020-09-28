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28.09.2020 - 22:41 |

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kimlerden oluşuyor?

MasterChef'in 7. haftası başladı. Bugün pazartesi ve yarışmacılar en iyi lahmacunu yapıp Mavi takım kaptanlığını kazanmak için mücadele verdiler... Şimdi kaptanlığı kimin kazandığı ve takım kadroları araştırılıyor... İşte detaylar...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kimlerden oluşuyor?
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MasterChef'in 66. bölümü bu akşam ekrana geldi. Yeni bölümde yarışmacılar lahmacun yapıp Mavi takım kaptanlığını almak için ellerinden geleni yaptılar.. Şimdi yarışmayı ilgiyle takip edenler MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kimlerden oluşuyor? sorusunu soruyor.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

16 yarışmacı lahmacunlarını yaptılar ve jüriye sundular... Üç kişinin lahmacunu beğenildi. Esra, Serhat ve Berker'den kaptanlığı kazanan isim Serhat oldu.

Nusret'e twerk dansı yapan kadın sevgilisine yakalandıÜnlü etçi Nusret Gökçe, Amerika’daki dükkanında twerk dansı yapan müşterisini videoya çekerken hayatının şokunu yaşadı. Twerk yapan kadının kocası dükkanı bastı.
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Cadde Yazarları

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