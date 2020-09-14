MasterChef kim elendi, kim gitti? (13 Eylül) MasterChef Türkiye'de veda eden yarışmacı kim oldu?

Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşamki son bölümle devam etti. Eleme adayı olan Furkan, Duygu ve Arem'den biri MasterChef Türkiye'ye 4. haftada veda eden isim oldu. Peki MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?



TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye üçüncü sezonda tüm heyecanı ile devam ediyor. Geçtiğimi pazartesi kaptanlık oyunu sonrasında Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacı kadrosu belirlenmişti. Sonrasında bu iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynandı.





MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ, KİM KAZANDI?



MasterChef’in bu akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Ayyüce, Ebru, Eray kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef’te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise

Furkan, Duygu ve Arem seçildi ve elenen isim Arem oldu!



MASTERCHEF AREM KİMDİR?



MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Arem Yüce 22 yaşında. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Arem işletmeci. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden mezun olan yarışmacı, ilk elemede, ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemeğini yapmıştı. Arem Yüce, üçlü düelloda Yakup ve Batuhan ile yarışmış ve birinci olmuştu. Elemelerin ardından ilk 16’ya giremeyen Yüce, daha sonra yedeklerden yarışmaya katıldı.