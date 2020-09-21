MasterChef kim elendi, kim gitti? (20 Eylül) MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşamki son bölümle devam etti. Eleme adayı olan Tanya, Selin ve Berker'den biri MasterChef Türkiye'ye 5. haftada veda eden isim oldu. Peki MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye üçüncü sezonda tüm heyecanı ile devam ediyor. Geçtiğimi pazartesi kaptanlık oyunu sonrasında Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacı kadrosu belirlenmişti. Sonrasında bu iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynandı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ, KİM KAZANDI?

MasterChef’in bu akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Serhat, Özgül, Selin, Sefa, Tanya ve Berker'in kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef’te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Tanya, Selin ve Berker seçildi ve elenen isim Selin oldu!



MASTERCHEF SELİN KİMDİR?

MasterChef 2020’nin kadrosuna dahil olan Selin Aydın 1990 yılında dünyaya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunu olan Selin Aydın İzmir doğumlu. İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında hizmet veren bir firması bulunmaktadır. Aydın, aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak görev almaktadır.