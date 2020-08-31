MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte bu akşam MasterChef Türkiye'de elenen isim...

MasterChef Türkiye'de yarışmaya ve hayallerine veda eden ilk isim belli oldu. Peki MasterChef'e kim veda etti?



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?



TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye üçüncü sezonda tüm heyecanı ile devam ediyor. Geçtiğimi pazartesi kaptanlık oyunu sonrasında Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacı kadrosu belirlenmişti. Sonrasında bu iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynandı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ, KİM KAZANDI?



MasterChef’in bu akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Eray, Duygu, Ayyüce kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef’te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Berk, Gülşah ve Uğur seçildi ve elenen isim Berk oldu!

MASTERCHEF BERK KİMDİR?

20 yaşındaki Berk İlter, yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır. 13 yaşında bu mesleğe karar verdiğini ifade eden Berk, Etiler Turizm Otelcilik ve Anadolu Meslek Lisesi’ni seçerek eğitimine bu yolda bir yön vermiş; dört yıllık lise eğitimi süresince iki farklı yerde staj yaparak tecrübe edinmiştir. 15 yaşına geldiğinde Rennassaince Bosphorus Hotel’de, 16 yaşında Fransa’nın Lyon bölgesinde Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Berk İlter, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye okumak için İsviçre’ye gitmeye karar vermiştir.

“BHMS” adlı okuldan henüz ikinci sınıftayken kabul gören Berk, İsviçre’de de iki staj yapmıştır. Oradaki ilk stajını Waldhaus Flims Hotel’de tamamlayan Berk İlter, son stajını ise dünyanın en pahalı otellerinden biri olan President Wilson’da, yine Michelin yıldızlı bir restoranda yapmıştır.

6 ay önce mezun olan ve İstanbul’a geri dönen Berk İlter, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanarak yeni bir başlangıç yapmıştır.