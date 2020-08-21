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21.08.2020 - 00:48 |

MasterChef kim kazandı? İşte MasterClass ödül oyununu kazanan isim

MasterChef Türkiye bu akşam MasterClass ile izleyici karşısına çıktı. Jüriden eğitim alan yarışmacılar arasından finale kimler çıktı? MasterClass finalini kazanarak ödülü alan yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MasterChef kim kazandı? İşte MasterClass ödül oyununu kazanan isim
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MasterChef Türkiye'de MasterClass eğitimi ödülü için Barbaros, Özgür, Berk ve Serhat finale kaldı. Jüriden kırmızı et yemeği ders alan yarışmacılar arasında birinci olan isim belli oldu...

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Danilo Şef yarışmacılar arasında en iyi kırmızı et dört kişiyi seçti. Barbaros, Özgür, Berk ve Serhat en iyi kırmıı et yapanlar arasındaydı. Birinci olan isim ise Serhat oldu. 

MASTERCHEF 2020 SERHAT DOĞRMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.

 

Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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