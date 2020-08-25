MasterChef kim kazandı, takım kaptanları kimler oldu? MasterChef Türkiye dün akşam kim elendi?

MatserChef Türkiye'de yeni sezon kadrosu dün akşam belli oldu! TV8'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacıların ardından takım kaptanları da bu akşam açıklandı...



2020 MasterChef 17 Ağustos kim kazandı?



MasterChef'in 24 Ağustos akşamki bölümünde ıslak hamburger yapıldı. Tulumba tatlısını 7 yarışmacı yapamadı. Jüri tadım yaptığı 9 tabaktan sadece 3 tanesini beğendi. Birinci ise Uğur seçildi.



Bu sonuçla birlikte, MasterChef Türkiye'de haftanın Mavi takım kaptanı olan Uğur, rakip olarak Kırmızı takım kaptanı olarak Özgül'ü seçtiğini açıkladı.



Mavi takım kimler var?



Uğur (Kaptan), Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray oldu.

Kırmızı takımda kimler var?



Özgül (Kaptan), Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa oldu.



MASTERCHEF'TE İLK KİM ELENDİ?



Geçen hafta yapılan dokunulmazlık oyunları ve elemeler sonrasında MasterChef Sedat, yarışmaya ilk veda eden isim oldu.