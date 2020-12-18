17 Aralık MasterChef üçüncü eleme adayı kim? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

TV8'in en çok izlenen yarışma programı MasterChef'te 2020 ve 2019 yarışmacılarının uyumu gözler önüne serildi. Önceki sezonun şampiyonu Cemre, Eda, Ali, Yasin, Batuhan ve Mustafa ödül oyunu için yeni sezonda son 5'e kalan yarışmacılara eşlik etti. MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Lezzet yarışmasının üç uzman jürisi, ikişer kişiden oluşan 5 takımdan verilen malzemelerle yaratıcı bir yemek çıkarmalarını istedi. Toplamda 1 saatte bitirmeleri gereken yemeğin sonunda ne iyi tabağı çıkaran 25 bin TL ödülün sahibi olacak. Serhat ile Eda 3. oldu. Ödül oyununu kazanan isim ise Batuhan ve Barbaros çifti oldu.

TAKIMLAR

2019 ve 2020 MasterChef yarışmacılarının birlikte mücadele ettiği oyunda takımlar şöyle:

Cemre - Emir

Ali - Eray

Batuhan - Barbaros

Eda - Serhat

Yasin - Özgül

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Finale az bir zaman kala ilk iki eleme oyununda Eray ile Barbaros potaya gitmişti. 17 Aralık Perşembe günü düzenlenen eleme oyununda yarışmacılar Somer Şefin imza yemeği ördek baslilla ile mücadele edildi. Bir Fas yemeği olan baslilla yanına taze baharat salatası istendi. Gecenin birincisi Emir oldu. Üçüncü eleme adayı ise Serhat seçildi.