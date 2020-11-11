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11.11.2020 - 00:41 |

Ödülün sahibi belli oldu! Masterchef ödül oyununu (25 bin TL) kim kazandı?

MasterChef 97. bölüm bu akşam yayınlandı. Yarışmacılar bu bölümde 25 bin TL'lik ödül için karşı karşıya geldi. Takımlar ilk olarak Atatürk'ün sevdiği yemekleri yaptılar. Kazanan takım kendi arasında ödül oyunu oynadı.

Ödülün sahibi belli oldu! Masterchef ödül oyununu (25 bin TL) kim kazandı?
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MasterChef'in 13. haftasında yarışmacılar ödül oyununa çıktılar. Ödül ise 25 bin TL olarak belirlendi. 10 yarışmacı ödül için kıyasıya bir mücadele verdiler. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te 25 bin TL'yi kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununda Mavi ve Kırmızı takım, Atatürk'ün sevdiği yemekleri yaparak bir üst tura geçmeye çalıştılar. Yapılan tadımlar sonrası şefler, Mavi Takım'ı seçti. Daha sonra 5 yarışmacı şeflerin sorduğu soruya cevap verdiler. Finale Esra ve Ayyüce kalırken son turda ödülü kazanan isim Esra oldu.

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