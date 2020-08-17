MasterChef'in ana kodrosu belli oldu. Bu akşam yeni sürecin ilk yarışması gerçekleşecek. Kaptanlık oyununda 16 kişi yarışacak. Bu isimlerden biri de Serhat Doğramacı... Peki, MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF 2020 SERHAT DOĞRMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.