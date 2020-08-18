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18.08.2020 - 22:09 |

MasterChef Tanya kimdir, nereli, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı biyografisi

3. sezonuyla da büyük bir ilgi gören sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de adını son 16'ya yazdırmayı başaran isimlerden biri olan Tanya Kilitkayalı, son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri oldu. Peki MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların cevapları...

MasterChef Tanya kimdir, nereli, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı biyografisi
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MasterChef 2020'de son 16'ya kalan isimler arasında yer alan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kıbrıs'tan katılıyor. Kıbrıs şivesi ile konuşan Tanya Kilitkayalı dün akşam ekrana gelen kaptanlık oyununda şefler tarafından istenen tulumba tatlısını en iyi yaparak 2020 MasterChef'te ilk kaptan olmaya hak kazandı. Peki Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

 

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Cadde Yazarları

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