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05.02.2020 - 17:21 |

MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna trafik kazası geçirdi

'MasterChef Türkiye' yarışmasının sempatik jüri üyesi Danilo Zanna, Levent'te trafik kazası geçirdi. Katıldığı ödül töreninde kazayla ilgili konuşan İtalyan şef, biraz ağrısının olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna trafik kazası geçirdi

Şef Danilo Zanna, ödül törenine katılmadan birkaç saat önce Levent'te aracıyla seyir halindeyken trafik kazası yaptı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Zanna, ödül töreni sonrası hastaneye gidip tedbir amaçlı kontrole gireceğini açıkladı.

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