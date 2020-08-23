MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef Türkiye Ayyüce kimi söyledi, eleme adayları kimler oldu?
MasterChef Türkiye 2020 sezonunda kıyasıya mücadele devam ediyor. TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu hafta mavi ve kırmızı takım savaşında dün akşam kazanan takım maviler oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Peki MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye kim elendi?
MasterChef Türkiye yarışması birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacılarla ekrana gelmeye devam ediyor. Somer şef, Mehmet şet ve Danilo şefin jüride olduğu Masterchef Türkiye'de dün akşam Başakşehir Şehir Hastanesi çalışanlarına yemekler yapıldı. MAvi ve Kırmızı takımın kıyasıya mücadelesinde Mavi takım kazandı, kırmızı takım ise dokunulmazlık yarışına gitti. Peki kim dokunulmaz oldu, kimler eleme adayı seçildi?
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de eleme bu akşam yaşanacak. Toplam 6 adayın bulunduğu potada kimler var? Dün oynanan dokunulmazlık oyunu kimin oldu?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dün akşam kırmızı takımın dokunulmazlık mücadelesinde dokunulmazlığı kazanan isim Serhat oldu. Serhat, jüri tarafından verilen inciri en lezzetli ve yaratıcı olarak sunan yarışmacı seçildi.
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER?
Celal
Esra
Eray
Sedat
Ayyüce
Duygu
MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanında eleme potasındaki yarışmacıların mücadelesi ekrana gelecek. Ayyüce'nin Duygu'yu eleme adayı seçmesi izleyenleri ve yarışmacıları çok şaşırtmıştı. Duygu ise Ayyüce'ye olan yakınlığını yeni bölümde 'Ayyüce ile burada tanıştım, burada da bırakıyorum' açıklamasıyla hayrete düşürdü.