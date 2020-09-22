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22.09.2020 - 23:29 |

MasterChef Türkiye'de kim eleme adayı oldu? MasterChef Türkiye'de kim dokunulmazlık kazandı?

MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam oynanan takım oyununda Mavi takım kazandı ve Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Peki Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de kim eleme adayı oldu? MasterChef Türkiye'de kim dokunulmazlık kazandı?
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TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Masterchef Türkiye'de heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacıların yer aldığı MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme adayları kimler seçildi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim Kırmızı takımın kaptanı Emir oldu. Peki Emir, bu akşam ilk eleme adayı olarak kimi seçti?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Emir, bu akşam Özgül'ü eleme potasına dahil etti.

 

 

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