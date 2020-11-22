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22.11.2020 - 23:19 |

MasterChef'te kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye'de bugünün özeti

MasterChef Türkiye 2020 sezonu için heyecan dorukta. Son 9'a kalan yarışmacılar bugün eleme oyununda ter döktü. Mavi ve Kırmızı takım yarışmasında kazanan takım Kırmızılar oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki MasterChef'te kim elendi, kim kazandı? İşte günün özeti...

MasterChef'te kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye'de bugünün özeti
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Her hafta olduğu gibi bu haftada MasterChef Türkiye 2020 sezonunda eleme heyecanı yaşanıyor. Finale adım adım ilerleyen MasterChef Türkiye'nin son 9 yarışmacısı birbirinden başarı ve hırslı. Bugün iki takımın mücadelesinde azeri mutfağındaki lezzetler birbiriyle yarıştı. Kazanan takım Kırmızılar oldu. Mavi takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesine başladı. Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu.

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